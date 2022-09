Un Girondin se paye les Verts, Der Zakarian tance Slimani, un petit nouveau à Nice

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Stade Brestois : Der Zakarian n'a pas compris Slimani

Le SB29 s'est incliné (0-1) hier au Parc des Princes. Sur la plus petite des marges, ce qui est d'autant plus rageant que les Bretons ont eu un pénalty en seconde période, raté par Islam Slimani. En conférence de presse après la partie, Michel Der Zakarian a révélé que son attaquant n'avait jamais tiré de cette façon... « Le problème, c'est que les trois pénaltys que je l’ai vu tirer à l’entraînement, il n’a jamais tiré de ce côté-là. Avec l’envergure qu’il a (ndlr : Donnarumma), mettre à cette hauteur-là, c’est plus facile pour lui de l’arrêter. »

OGC Nice : Barkley convoqué pour le déplacement à Ajaccio

Samedi après, Lucien Favre a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Ajaccio ce dimanche. La dernière recrue des Aiglons Ross Barkley est présente dans le groupe. Le milieu anglais n'a pas connu des premiers pas en France très simples puisque l'entraîneur de l'OGCN n'était pas au courant de son arrivée et n'avait pas validé son profil. Peut-être que l'ancien joueur de Chelsea saura mettre tout le monde d'accord au stade François-Coty...

Girondins : Poussin se paye les Verts

Battu deux fois à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE (0-2), Gaëtan Poussin salue la supériorité de l’ASSE et admet que cette défaite va ramener les Girondins de Bordeaux sur terre tout en taclant les Verts. « On a joué une équipe qui a coupé le jeu, qui a réclamé beaucoup de fautes. Après, c’est le football, c’est comme ça, a-t-il expliqué en zone mixte. Je pense que s’il y a 1-1 à la mi-temps, il n’y a rien à dire… Il nous a un peu manqué de justesse dans le dernier geste, et peut-être quelques transitions que l’on doit mieux gérer. Mais dans l’ensemble, je ne dirais pas que c’est un bon match car on a perdu, mais tout n’est pas à retirer de ce match. »