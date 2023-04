Digne vers Nice, une recrue à Strasbourg, Cabella furax, Badé se livre

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

OGC Nice : Lucas Digne dans le viseur En quête d'un latéral gauche pour la saison prochaine, le Gym aurait coché sur ses tablettes le nom de Lucas Digne, selon Nice Matin. L'ancien Lillois et Parisien, âgé de 29 ans, est désormais remplaçant à Aston Villa, où il est sous contrat jusqu'en 2026. Il envisage un départ et l'OGCN pourrait le tenter. Mais plusieurs autres latéraux de très haut niveau sont ciblés par les Aiglons, notamment Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) et Alex Grimaldo (Benfica). RC Strasbourg : une pépite de Nancy sur les tablettes L'Equipe annonce que le Racing est tout proche de recruter le milieu franco-marocain de Nancy Neil el-Aynaoui. A un an de la fin de son contrat, le joueur de 21 ans va quitter le club lorrain, embourbé en National 1. Le quotidien sportif assure qu'el-Aynaoui a déjà assisté à un match à la Meinau et rencontré le président, Marc Keller. Natif de Nancy, il apprécierait de rester dans sa région natale. AC Ajaccio : Pantaloni clôt la polémique Belaïli En conférence de presse, l'entraîneur de l'ACA, Olivier Pantaloni, a expliqué que son attaquant algérien Youcef Belaïli figurerait bien dans le groupe qui recevra Brest demain après-midi. Et il jure qu'il n'y a aucun problème avec lui : « Belaïli sera-t-il dans le groupe ? Oui. Il n’y a jamais eu d’histoire Belaïli, si c’est de cela dont vous voulez parler. Oui, il est revenu en retard de sélection, mais il s’est blessé. Tant que les joueurs mettent de la bonne volonté à l’entraînement, je compte sur eux. Youcef fait partie de ces joueurs-là ».

Stade Rennais : option d'achat levée pour Guirassy ?

Alors que le Séville FC serait d'accord pour lever l'option d'achat de Loïc Badé, la donne serait sensiblement la même pour Sehrou Guirassy à Stuttgart. Selon Sky Sport, le club allemand serait convaincu d'en faire de même et de signer un chèque de 9 millions au Stade Rennais en fin de saison même si un accord avec le joueur doit encore être trouvé. Selon les mêmes sources, aucun contrat n’aurait été prédéfini avec Guirassy, sous contrat au SRFC jusqu'en juin 2025 et qui se retrouverait en position de négocier.

Stade de Reims : Still met en garde ses joueurs avant Strasbourg

Opposé au RC Strasbourg avec le Stade de Reims (13h), Will Still a mis les choses au clair après la déroute à Rennes (0-3). « Si on continue à jouer comme ça, on ne prendra pas beaucoup de points ! Alors on a mis les choses sur la table et on a effectué une très bonne semaine d’entraînement, avec bien plus de qualité et d’intensité de la part de tout le monde, staff compris », a expliqué le technicien belge. Privé de l’attaquant Myziane Maolida (malade), Still récupère les milieux Azor Matusiwa et Jens Cajuste, de retour de suspension.

ESTAC : Kisnorbo se voit continuer la saison prochaine

Au moment de disputer son 400e match en L1 cet après-midi, l’Estac n’a pas la tête à la fête. La défaite à Marseille (1-3), dimanche dernier, a quasiment condamné les Aubois, qui comptent dix points de retard sur Brest (16e), premier non relégable, et Nantes (15e), leur adversaire du jour. Face à une défiance populaire et médiatique grandissante, l’entraîneur Patrick Kisnorbo a assuré qu’il comptait « se battre jusqu’à la fin » avec « les joueurs qui en ont envie ». Le technicien australien, qui affiche un bilan de sept points pris en seize matches, a affirmé qu’il n’y avait « aucune chance » qu’il démissionne à l’issue de la saison : « Je suis venu ici pour accomplir un travail : construire ce club de la manière dont il doit l’être. C'est mon travail et ça le restera, qu'on perde les sept derniers matches ou qu'on les gagne. »

Stade Rennais : Badé n’écarte pas un retour à Rennes !

Si la presse espagnole a laissé entendre que le Séville FC serait d'accord pour lever l'option d'achat de Loïc Badé, avec des discussions à venir cette semaine, l’intéressé a évoqué son avenir. « Je ne dirais pas que je me suis perdu, mais j’ai vécu des moments compliqués. J’arrive à ressortir la tête de l’eau, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Je me sens très bien ici, à Séville, dans la ville et le club, donc rester ici, bien sûr… Après il faut y réfléchir en fin de saison, je ne sais pas encore mais je pense montrer de bonnes choses, on verra en juin. Un retour à Rennes ? Ce n’est pas exclu. Si j’arrive à Rennes en pleine confiance, ça peut être différent. Après, ici, j’ai trouvé une certaine stabilité. »

OGC Nice : les critiques fusent sur Digard

Au moment où son avenir s’écrit de plus en plus en pointillé, et alors que ses dirigeants envisagent d’éventuels successeurs (Haise, Le Bris, Gallardo...), Didier Digard continue à se rêver un destin en Ligue 1 et doit donc montrer sa capacité à redresser la barre. « Je ne me pose pas de question sur ma situation, assurait-il, hier, en conférence de presse. Je peux comprendre que les gens se la posent. Je fais ce que j’aime. C’est une chance. » Le retour dans le groupe de Youcef Atal (cuisse) et de Jordan Lotomba (cheville) devrait l’aider dans son opération conviction dès aujourd’hui (15h).

LOSC : Cabella fustige Frappart

Après le match nul rageant du LOSC à Auxerre (1-1), Rémy Cabella ne décolère pas, lui qui a été à l’origine d’un penalty suite à une faute sur Youssouf M’Changama dans la surface lilloise (59e). Le meneur nordiste n’était pas d’accord et il l’a fait savoir. « Ça ne mérite pas trop penalty. Même lui m’a dit que je lui avais juste effleuré le pied, a-t-il déploré. C’est dommage que l’on ne puisse pas discuter avec l’arbitre. Il y a des arbitres avec micro et d’autres sans. Si aujourd’hui, on met un micro à l’arbitre, il y a zéro mot qui sort. Ça serait bien qu’il y ait un échange et aujourd’hui, il y en avait besoin. »

Montpellier HSC : Mendes black-listé ?

Malgré ses défaites contre Toulouse (1-2) et à Lille (1-2), Montpellier repousse l’idée d’une nouvelle spirale négative. L’effet Der Zakarian n’est pas retombé selon l’entraîneur du MHSC, qui encourage son équipe à « retrouver de la gnaque » pour éviter une fin de saison délicate. « Nos défaites sont assujetties à notre efficacité. (...) Il faut concrétiser nos temps forts », insiste le technicien, agacé après les déclarations de Pedro Mendes, lundi dans la presse lusitanienne. Libre en fin de saison, le Portugais est allé trop loin, pour Der Zakarian, en chargeant le staff médical héraultais après sa longue absence. Selon L’Équipe, son avenir semble scellé d’autant que le club a déjà validé un nouveau profil, celui de Becir Omeragic, jeune défenseur central suisse (21 ans, 4 sélections), dont le contrat au FC Zurich se termine en juin.

AS Monaco : Clement achève ses joueurs après Lens

Le RC Lens n’a fait qu’une bouchée de l’AS Monaco, hier, au stade Bollaert (3-0). Philippe Clément n’a d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt ses joueurs. « Après l’ouverture du score lensoise, nous avons eu comme une déconnexion dans les têtes. J’ai vu beaucoup de joueurs parler, mais pas beaucoup de joueurs courir, a-t-il déclaré en conférence de presse. Le podium ? Nous pouvons encore certainement en rêver. Les choses ne sont pas finies. J’attends une réaction de l’équipe. Il n’y a pas un joueur qui peut être satisfait après une telle première période. Lens mérite de gagner. C’était la meilleure équipe. Mais c’est aussi du fait que nous n’avons pas montré notre meilleur visage. »

