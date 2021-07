FC Barcelone, LOSC, OGC Nice - Mercato : un chouchou de Koeman fait craquer Galtier

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur son banc, l’OGC Nice, qui a déjà enregistré la venue de Jean-Clair Todibo, s’active sur le marché des transferts. Et selon les informations de Nice-Matin, l'ailier droit de l'AZ Alkmaar, Calvin Stengs, serait l’une des priorités des dirigeants azuréens et de son nouvel entraîneur.

Stengs plaisait au Barça

Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 30 matchs d’Eredivisie, le jeune Néerlandais, qui vient de disputer l’Euro Espoirs, sort d'une belle saison avec son club formateur. Très apprécié par Ronald Koeman, Calvin Stengs était suivi l’été dernier par le FC Barcelone. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros.

Dans un entretien accordé au Voetbal International, le 24 juin dernier, le joueur de 22 ans avait ouvert la porte à un départ cet été. "Je ne pense pas que je doive partir, mais ce serait peut-être bon pour mon développement. C'est peut-être juste, je n'exclus rien. (…) Il se passe quelque chose ? Non. Mais si c'était le cas, je ne le dirais pas non plus."

