FC Nantes, OGC Nice : Guessand clarifie ses propos polémiques au FCN

14. C’est le nombre de mois qu’il a fallu à Evann Guessand pour atténuer les propos qu’il avait tenus à son départ en prêt au FC Nantes en provenance de l’OGC Nice. À l’époque, il avait déclaré : « J’ai besoin de retrouver une famille à Nantes. » Forcément, les supporters du Gym les avait mal pris et pourraient lui faire payer cette saison.

« Le message a été mal compris »

« Le message a été mal compris. Il n'y a jamais rien eu contre Nice. Lors de cette même conférence de presse, j’avais aussi parlé de Lausanne où j’ai passé de très bons moments. Il n’y a jamais eu de comparaison, c’était juste pour mettre une image et des mots sur ce que j’avais ressenti sur le moment, a-t-il clarifié sur le site officiel de Nice. On m’a beaucoup parlé de cette déclaration et franchement j’ai été surpris. Ça aurait été bête de ma part de critiquer le club où j’ai été formé, où il y a des personnes que j’apprécie, et en plus le club qui me prête en sachant que je vais revenir car il n’y avait pas d’option d’achat. Ça n’aurait pas été logique et ça n’aurait pas été respectueux de critiquer le Gym. Je pense que mes propos ont été mal compris. Nice ne m’a pas fait de mal, Lausanne non plus, bien au contraire. Nice m’a formé, lancé, j’ai pu enchaîner pour la première fois en pro à Lausanne. Je ne veux que du bien à ces deux clubs et à leurs supporters. »

🎙️ Evann Guessand : « J’espère pouvoir les rendre fiers »



L'attaquant formé à l'#OGCNice s'est confié dans une grande interview 👇 — OGC Nice (@ogcnice) September 10, 2023

