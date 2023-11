FC Nantes, OGC Nice, ASSE, LOSC, PSG : Delort balance une histoire dingue sur Galtier !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Andy Delort n’a pas quitté l’OGC Nice dans d’excellents termes mais se rappelle de certains moments passés chez les Aiglons avec une certaine nostalgie. Notamment de ce match mythique face au Stade de Reims le 21 mai 2022 (3-2). Mené à la mi-temps, le Gym s’en était alors remis à Delort pour refaire son retard et remporter une victoire promise par Christophe Galtier en personne.

Galtier avait tout prévu pour Delort !

« J’étais en train de pisser et Galtier vient me voir en mâchant son chewing-gum et me disant : ‘Oh petit, je sens que tu vas me faire un truc de fou.‘ On arrive et à la 70e minute de jeu, je mets un penalty et je marque un but alors que je n’ai pas de pied gauche en pleine lucarne ! Je vais voir le coach et il me dit : ‘Allez, vas mettre le troisième !‘ Deux minutes plus tard, je mets une tête. Bam, triplé ! »

Podcast Men's Up Life