Galtier prévient les ultras de l’OGC Nice, la défense du Stade de Reims inquiète Garcia

OGC Nice : la mise en garde de Galtier

Deux mois et demi après les incidents face à l’OM, les ultras de l’OGC Nice feront leur retour à l’Allianz Riviera. L’entraîneur du Gym, Christophe Galtier, a tenu à faire une petite piqûre de rappel : « Il y aura évidemment beaucoup plus de monde que sur les derniers matches et c’est bon, on est tous contents de retrouver du public dans tous les stades. Mais il ne faut pas oublier que nous avons toujours un point avec sursis… ».

Stade de Reims : priorité à la défense

Avant la réception de Monaco cet après-midi, l’entraîneur du Stade de Reims, Oscar Garcia, a avoué que sa défense lui causait du souci : « Bien sûr, ça m’inquiète, on doit améliorer ça mais sans changer la philosophie de jeu. A Bordeaux, en première période, on a joué haut et on n’a pas encaissé de but. En seconde, on était plus proches de notre surface et on en a pris trois ». Son défenseur Andrew Gravillon abonde dans son sens : « On fait des erreurs un peu bêtes qui nous coûtent cher ».

La une du journal L'Équipe du dimanche 7 novembre.



Le journal > https://t.co/MKDzqFAzJN pic.twitter.com/NLm5LKR9Ol — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 7, 2021