L'AS Monaco enfonce Nice dans le derby de la Riviera !

Si Lucien Favre avait choisi de sortir du chapeau une défense à trois avec l'alléchant trio Pépé - Delort – Laborde devant, la stratégie du technicien suisse n'a pas payé. Dans un match à l'intensité physique importante mais pauvre en occasion, l'arbitrage a d'abord été au cœur des débats avec un penalty oublié sur Breel Embolo.

Lors du deuxième acte, Monaco a intensifié sa domination avec un poteau de Golovine (52e), un but refusé à Youssouf Fofana pour hors-jeu alors qu'il y avait une main de Melvin Bard sur la même action (65e)... Et un but de Breel Embolo (69e). Sur l'action, le buteur helvète profite d'un bon centre de Caio Henrique et surtout d'une sortie complètement ratée de Kasper Schmeichel pour inscrire un but mérité.

Victoire logique de l'ASM qui recolle à la première moitié (10e avec 8 pts). Malgré leur fin de Mercato XXL, les Aiglons restent englués dans le bas du tableau (16e avec 5 pts).