L’OGC Nice a tenté le coach à la mode cet été, le Stade Rennais fixé pour le match contre Tottenham

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

OGC Nice : ten Hag (Ajax) était dans le viseur

Si Christophe Galtier a longuement hésité cet été entre l’OL et l’OGC Nice, il semblerait que les Aiglons ont également étudié plusieurs possibilités avant de jeter leur dévolu sur le champion de France avec Lille. Foot Mercato annonce qu’ils ont rencontré l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam Erik ten Hag, qui réalise des miracles avec les Lanciers et est suivi par les plus grands. Selon le média, le Néerlandais avait des ambitions trop hautes pour le Gym.

Le Stade Rennais fixé pour son match à Tottenham

Une nouvelle réunion a eu lieu hier entre les dirigeants bretons et ceux de l’UEFA pour trouver une date pour le match contre Tottenham, qui devait se jouer jeudi mais a été reporté à cause de cas de covid chez les Spurs. Le club anglais a vu son match de dimanche (à Brighton) être également reporté, en attendant celui de jeudi prochain à Leicester, qui devrait connaître le même sort. Du coup, l'UEFA a décidé de purement et simplement annuler le match. Il restera à son instance de discipline de déterminer si les Londoniens ont match perdu ou pas. L'enjeu est de taille pour eux car ils seraient éliminés en cas de défaite sur tapis vert. Pour Rennes, en revanche, ça ne change rien : il termine premier de sa poule.

Brest : Der Zakarian et le manque de leaders dans son groupe

L’entraîneur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian, a accordé une interview à L’Equipe, publiée ce samedi. Il revient sur l’incroyable série de six victoires de son équipe, qui a connu un sérieux retard à l’allumage. Parce que, selon lui, sa méthode était trop brutale et qu’il manque des leaders dans son effectif…