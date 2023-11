L’OGC Nice bat Toulouse et recolle au PSG, le Gym s’offre un record absolu en L1 !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

S’il est efficace et a des résultats, le Nice de Francesco Farioli ne fait vraiment pas rêver quand on aime le football offensif. Avec seulement 14 buts inscrits en 13 journées, le Gym dispose incontestablement de l’attaque la moins prolifique des podiums européens… Mais, après seulement 13 matchs, Nice compte déjà 9 points d’avance sur le 4ème (LOSC) et le 5ème (Reims) de Ligue 1 qui jouent en soirée à Lyon et en fin d’après-midi à Rennes.

Première équipe de l’histoire à rester 13 matchs de rang sans être mené

Ce dimanche, l’OGC Nice a battu un nouveau record en étant la première équipe de l’histoire de la Ligue 1 à n’avoir jamais été mené au score une seule fois lors des 13 premières journées. A ce rythme et avec ce pragmatisme, le record d’invincibilité du FC Nantes de 1995 (32 matchs) pourrait bien se retrouver menacé.

L'@ogcnice devient le 1er club de l'histoire à n'avoir pas été mené au score après 13 journées en @Ligue1UberEats. #OGCNTFC — Stats Foot (@Statsdufoot) November 26, 2023

Si ce bilan incontestable donne raison au technicien de 34 ans, difficile quand même de s’enflammer sur le fond de jeu. Ce dimanche, si on n’est pas supporter de l’un des deux clubs, on avait largement de quoi profiter de la sieste avec un premier acte soporifique et un 0-0 dont on ne voyait pas comment se dépêtrer.

Un but de Moffi et rideau, c’est parfois moche mais c’est efficace !

Mais c’était sans compter sur le côté clinique des Niçois qui, même privés de plusieurs éléments essentiels (Todibo derrière, Ndayishimiye et Boudaoui au milieu), a su attendre son heure pour piquer sur une action clinique : récupération haute de Melvin Bard sur Desler, passe à Morgan Sanson qui fixe et décale Terem Moffi, qui termine tranquillement face à Guillaume Restes (54’). Ensuite ? Rideau et grosse solidarité même si les Niçois s’en sont très bien sortis, évitant l’égalisation avec un sauvetage sur la ligne de Khéphren Thuram (79’). Sur la fin, Evann Guessand est passé proche du 2-0 sur une action de grande classe de Dante (85’) avant que Bulka ne sorte son habituelle parade à deux points dans le money-time (90'+2). On se demande où cette équipe s'arrêtera...

Podcast Men's Up Life