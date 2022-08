L'OGC Nice logiquement mené par le TFC (mi-temps)

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Après cinq minutes de jeu, on pensait que l'OGC Nice n'allait faire qu'une bouchée du TFC. Amine Gouiri avait été à deux doigts d'ouvrir le score sur une frappe croisée aux vingt mètres, son équipe avait la possession, tout allait bien. Mais le promu toulousain a fini par sortir de sa torpeur et s'enhardir. This Dallinga a d'abord expédié une frappe sur le poteau niçois avant d'ouvrir le score à la 20e sur une grosse erreur de Dante, qui n'a pas dégagé le ballon au point de pénalty.

Ce but a eu le mérite de réveiller les Niçois. Andy Delort, pas dans un grand jour pour le moment, a manqué une reprise idéale sur un centre venu de la droite puis Stengs a expédié un missile sur la barre à la 36e. Même s'ils ne carburent pas au super, les Aiglons sont très dangereux à chaque fois que le TFC recule, ce qui augure d'une belle deuxième période.