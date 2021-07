LOSC : l'OGC Nice accélère son Mercato, deux nouvelles recrues offertes à Galtier ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L'OGC Nice accélère sur le marché des transferts. Après avoir officialisé ce mercredi l'arrivée de l'ailier droit néerlandais de l’AZ Alkmaar, Calvin Stengs, le club azuréen serait tout proche de boucler la venue de Justin Kluivert en provenance de l'AS Roma, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano.

Justin Kluivert is now close to join OGC Nice from AS Roma. Christophe Galtier is pushing directly with the Dutch winger - the two clubs are set to reach an agreement. Deal at final stages. 🇳🇱 #OGCNice #ASRoma