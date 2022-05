OGC Nice : 2 supporters du Gym réalisent un exploit insensé pour voir Galtier et son équipe défier le FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

On est habitués à entendre des histoires folles concernant les supporters de football, prêts à tout pour suivre leur équipe. En 2013, le président de l'ASSE Roland Romeyer avait ainsi rallié Saint-Etienne à Saint-Denis à vélo. Et dernièrement, des inconditionnels de Flamengo ont fait 36h de bus pour aller soutenir leur équipe au Pérou contre le Sporting Cristal et 36h au retour pour rentrer au Brésil. Cindy et Iclo, eux, ont fait encore plus fort.

Ces deux supporters de l'OGC Nice sont partis le 18 avril pour le Stade de France... à pieds ! Le Bien Public, qui leur consacre un article ce week-end car ils traversent actuellement la Côte d'Or, nous apprend qu'ils se sont lancés ce défi sur le ton de la blague mais que celle-ci s'est rapidement transformée en projet sérieux. Ils sont donc partis il y a douze jours pour un périple de 940 kilomètres et ils sont dans les temps pour arriver à Saint-Denis samedi prochain. Après une telle aventure, Christophe Galtier et ses hommes ont intérêt à ramener la Coupe...

Insolite. Des supporters de l'OGC Nice traversent la Côte-d'Or à pied pour rejoindre le stade de ... - Le Bien Public https://t.co/VMAobMTe78 — Buzzman ⚡️ (@M_Buzzman) May 1, 2022

Pour résumer Un couple de supporters de l'OGC Nice a quitté la Côte d'Azur le 18 avril pour rallier Saint-Denis... à pieds afin de soutenir les Aiglons en finale de la Coupe de France face au FC Nantes samedi prochain ! Au total, ils auront parcouru plus de 900 kilomètres.

Raphaël Nouet

Rédacteur