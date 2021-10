OGC Nice : Andy Delort au cœur de grosses tensions entre le club et l'Algérie !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

En signant à l'OGC Nice à la toute fin du Mercato, Andy Delort a fait un choix très fort en privilégiant son nouveau club à la sélection d'Algérie. Absent du groupe des Fennecs qui affronte par deux fois le Niger (8 et 12 octobre) pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde, l'ancien capitaine de Montpellier se fait aujourd'hui détruire... par son sélectionneur Djamel Belmadi.

Andy Delort s'est mis en retrait de la sélection selon Belmadi

En conférence de presse, l'ancien milieu de terrain était remonté : « Il y a un petit mois, j’ai reçu une information d’acteurs du football qu’au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN. Ça m’a ébranlé mais je me disais wait and see (…) Il y a quatre-cinq jours, il m’envoie un message où il dit privilégier son club dans une concurrence avec Dolberg et Gouiri et devoir mettre en pause la sélection pendant un an. Ce sont des mots. J’ai eu une discussion houleuse avec lui ».

Le débat pour la CAN pourrait aussi concerner Atal et Boudaoui

Djamel Belmadi explique également avoir eu une grosse discussion avec Julien Fournier, le directeur général des Aiglons : « Après cette discussion houleuse où je l’ai blâmé ainsi que son club, j’ai discuté avec son directeur sportif qui m’a expliqué souhaiter que ses internationaux africains ne fassent pas la CAN. C’est oral. On est pas obligé de l’accepter ». Le débat pourrait prochainement concerner Youcef Atal et Hichem Boudaoui, deux autres joueurs de la sélection nationale algérienne.