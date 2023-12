OGC Nice : Andy Delort démonte les accusations de racisme contre Galtier

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Alors que L’Equipe a fait ses gros titres sur les accusations de racisme proférées par certains dirigeants, encadrants et joueurs de l’OGC Nice à l’encontre de Christophe Galtier, Andy Delort a pris la défense de l’ancien coach de l’ASSE, du LOSC, de l’OGC Nice et du PSG sur RMC Sport.

Delort « n’a pas entendu » l’épisode des deux King Kong

Chroniqueur dans « Rothen s’enflamme », l’international algérien juge étrange la manière dont les faits sont présentés : « Vous ne trouvez pas qu’elle sort un peu tard cette histoire quand même ? », s’interroge Andy Delort, revenant spécifiquement sur les propos sur le tandem Nadé – Moukoudi (ASSE) : « Le truc contre Saint-Etienne, j’y étais mais je n’ai pas entendu. Je ne confirme pas les propos (sur les deux « King Kong ») car je ne les ai pas entendus ».

Pour lui, le simple fait que Christophe Galtier entraîne aujourd’hui Al-Duhail démonte l’accusation : « Comment on explique derrière qu’il signe à Paris et ensuite au Qatar dans un pays musulman. Cela veut dire que le président de Paris a dû faire une enquête et derrière il est envoyé dans un pays musulman …» Pour ce qui est du jugement de la justice, il faudra attendre le début du procès le 15 décembre.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life