OGC Nice : après Amavi, un autre coup dur frappe Galtier !

Victime d'une entorse à un genou, Jordan Amavi sera avbsent 5 à 6 semaines, selon L'Equipe. Et le média révèle une autre indisponibilité à Nice : celle de Youcef Atal.

Fraîchement rentré de la CAN, l'Algérien était sorti à la 56e minute dimanche contre Clermont (0-1). Il souffre d'une fracture de la clavicule et va manquer lui aussi plusieurs semaines de compétition.

