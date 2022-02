OGC Nice : après Angers, Galtier félicite un Aiglon et rappelle à l'ordre tous les autres

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

C'est un Christophe Galtier soulagé qui s'est présenté en conférence de presse cet après-midi après la victoire de l'OGC Nice sur Angers (1-0). Suite aux défaites à domicile contre Clermont (0-1) et à Lyon (0-2), les Aiglons devaient se relancer en Ligue 1. Cela a été fait et leur entraîneur s'en est félicité, faisant un point sur les critiques dont son équipe est victime par rapport à la qualité de jeu. Il a aussi tenu à rappeler que les gros moyens du propriétaire du Gym ne devaient pas occulter le fait que tout le monde au club doit progresser...

"Sur le contenu, j’ai aimé ce que j’ai vu. On s’est créé des situations. J’aurais aimé plus d’efficacité. Même si ça se joue à des histoires de ligne sur les hors-jeu. On a concédé des occasions stupides. Personne n’est indispensable mais Kluivert est en grande forme, oui. Il travaille énormément pour se mettre au niveau physique et tactique. Et sur les coups de pied arrêtés, ça se joue à un millimètre d’avoir deux passes au compteur. Nice est ambitieux et a un propriétaire riche mais on ne grandit pas à coups de millions. Ça prend du temps et la progression doit concerner tous les secteurs. Sur le terrain, il faut être européen régulièrement."

