OGC Nice : bonne nouvelle pour les Aiglons avec le rachat de Chelsea

La fin de saison de pour l’OGC Nice approche à grands pas. Les Aiglons vont disputer, le week-end prochain, la finale de la Coupe de France contre le FC Nantes et ensuite joueront leur trois derniers matchs de championnat. Avant la rencontre, extrêmement importante, contre les Canaris. Une bonne nouvelle tombe pour les Aiglons avec le rachat de Chelsea.

Sky Sports annonce que l’offre, de plus de quatre milliards d'euros, du propriétaire de Nice pour racheter le club londonien de Chelsea a été refusée immédiatement par le club. Même si son intérêt reste réel et fort, il est peu probable que cette transaction aboutisse.

BREAKING: Sir Jim Ratcliffe's bid to buy Chelsea has been "rejected out of hand" but he remains interested in buying the club. pic.twitter.com/7XqjvSfijp