OGC Nice : Christophe Galtier fait une mise au point sur le Mercato

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a fait le point sur ses doléances concernant le Mercato de l'OGC Nice. Le Marseillais n'avait finalement qu'assez peu d'exigence pour cet hiver malgré les départs à la CAN de Youcef Atal et Mario Lemina.

Si Jordan Amavi (prêté par l'OM) a remplacé Hassane Kamara, un coup est toujours possible devant comme l'a reconnu le technicien : « Je n’ai pas demandé de renforts a la direction. Mais des joueurs peuvent demander a partir pour jouer plus et il faudra les remplacer. Claude-Maurice ne s’est pas encore positionné. Plusieurs clubs aimeraient l’avoir ».

Plusieurs clubs de Ligue 1 parmi lesquels Lorient, son club formateur, sont sur le jeune ailier du Gym. Nice ne souhaite pas le vendre mais envisage un prêt.

