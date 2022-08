OGC Nice - Mercato : deux joueurs en approche, une pépite ukrainienne espérée !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Pour compenser plusieurs départs, l’OGC Nice va devoir recruter lors du mercato estival. Pour rester le plus compétitif possible, les dirigeants visent au moins un renfort par poste. Après l’arrivée d’Alexis Beka Beka, en provenance du Lokomotiv Moscou, l’OGC Nice touche au but pour deux nouveaux joueurs et convoite une pépite ukrainienne.

Ramsey et Schmeichel en approche

Selon les informations de Foot Mercato, Nice a trouvé un accord avec Leicester pour l’arrivée de Kasper Schmeichel. Les Aiglons devraient dépenser 1 million d’euros, plus des bonus, dans cette opération. Les derniers détails concernant le contrat sont désormais à régler.

En parallèle, l’OGC Nice a aussi trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain Aaron Ramsey. Libre depuis son départ de la Juventus, il ne va rien coûter au club et son arrivée est un souhait direct d’INEOS.

Le Neymar ukrainien convoité !

Pour le secteur offensif, les Aiglons veulent frapper fort et convoitent l'ailier du Chakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk. Présenté comme le “Neymar ukrainien“, le joueur est très convoité en Europe et le dossier s’annonce complexe.