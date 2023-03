OGC Nice : Didier Digard tacle la FFF après un communiqué polémique

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La FFF fait une nouvelle fois parler. Après la polémique autour de Noël Le Graët, c’est sur un autre sujet que la fédération française de football a suscité une forte vague de réaction. En effet, la FFF a annoncé ne pas vouloir interrompre les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne du ramadan, alors que la Premier League et la Bundesliga ont choisi d’interrompre leurs rencontres. Cette décision a notamment fait réagir le coach de l’OGC Nice, Didier Digard.

Une France en retard

Présent en conférence de presse, ce vendredi, il s’est exprimé avec un petit messages pour les dirigeants de la FFF : « C’est toujours compliqué. On est dans un pays laïc, pas dans un pays musulman. Ce sont toujours des sujets délicats. On connaît l’Angleterre. Il faut avouer les choses, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça l’a toujours été. Maintenant, ce serait bien que la France le fasse. Je pense que ça pose de soucis à personne qu’ils ne le fassent pas, parce qu’on sait qu’à partir du moment où on n’est pas dans un pays musulman, on ne peut pas espérer avoir des choses en conséquence. Il faut accepter le pays où l’on vit ».