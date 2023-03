OGC Nice : Digard annonce une pluie d'absents pour Auxerre et salue le travail de Ghisolfi

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Ramsey et Mendy blessés

"Pour Aaron Ramsey, ça ne sera pas très long, même si on veut faire attention et ne pas se précipiter. Forcément, quand les matchs s'enchaînent, comme c'est un joueur important et qu'il y a une toute petite lésion, on peut avoir tendance à se précipiter, mais on ne le fera pas parce que la saison est encore longue. Pour Antoine Mendy, c'est arrivé hier (mardi), il faut attendre un peu avant d'y voir plus clair."

La convalescence de Pépé

"Il a couru très légèrement, c'est déjà très très bien. Il répond vraiment très bien à tout ce qui lui est demandé jusqu'ici. C'est une bonne chose. Sincèrement, j'ai beaucoup trop souffert de reprendre trop tôt et de risquer les rechutes en tant que joueur. Je ferai toujours attention à ce que mes joueurs soient le plus performants le plus longtemps possible, et pas parce que j'en ai besoin sur un match important. Je ferai toujours passer la santé du joueur avant."

Trois joueurs proches d'un retour

"Youcef Atal, Mattia Viti et Joe Bryan sont les plus avancés. Ils n'ont pas participé à la totalité des entraînements, mais ils sont sur une phase ascendante. Je pense qu'on pourra compter sur eux dans le groupe, même s'il reste un entraînement encore demain (jeudi)."

Le bilan du mercato hivernal

"Avec Florent Ghisolfi et l'ensemble du club, on a travaillé comme si j'allais être là toute ma vie. Sur le mercato, mon interlocuteur c'était surtout Florent et il m'a toujours consulté, écouté, fait confiance. On était aligné là-dessus. Il fallait réduire au maximum l'effectif. Et réussir à apporter une plus-value à l'équipe. Il a tapé dans le mille."

Propos retranscrits par le site officiel de l'OGC Nice et par France Bleu Azur.