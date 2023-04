OGC Nice : Digard vend la mèche pour son avenir et annonce six absents pour Troyes

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Son avenir

"Quoiqu'il arrive ce n'est pas le projet Digard, c'est le projet OGC Nice. Moi je travaille pour le projet. Tout ce qui se dit, ça ne me dérange pas. La seule chance que j'ai, c'est d'avoir connu ça en tant que joueur. Les gens se projettent sans avoir de recul. J'ai toujours placé le contenu au-dessus de tout et si on regarde tous les chiffres, ils sont bons. Je suis persuadé que les joueurs seront prêts pour la saison prochaine. Je ne me pose pas du tout la question de mon avenir. Je suis là pour mener à bien ce projet. Même sans le foot, j'arriverai à bien dormir. Peut-être que je le vivrai différemment dans un autre club, mais pas ici. C'est pas moi qui suis important. C'est une expérience à la fois très courte et très riche. Dans mon contrat, j'ai la garantie de rester au club, même si je ne reste pas avec les pros."

Les dernières prestations

"Sur l'analyse des sept matchs sans victoire, on est dominant dans tous les domaines : dans la possession, le nombre de passes dans la moitié adverse, dans les centres, les frappes, les expected goals. Le projet de jeu fait qu'on peut prendre des buts. Mais je ne peux pas concevoir que le contenu n'est pas bon."

Le point médical

"Nicolas Pépé, Youssouf Ndayishimiye, Joe Bryan, Sofiane Diop, Alexis Beka-Beka et Mattia Viti ne feront pas le déplacement. Pour Diop, Beka Beka et Viti, ils devraient reprendre les séances collectives la semaine prochaine. Pour les autres, ce sera plus long. Concernant Youcef Atal, il aura du temps de jeu dimanche."

Propos retranscrits par France Bleu Azur.