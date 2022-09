OGC Nice : Favre sous-entend qu'il ne voulait pas de Barkley et réagit à la polémique Galtier

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Le mauvais début de saison

"Il faut toujours rester positif. C'est clair que c'est un moment difficile pour tout le monde. Les joueurs, les entraîneurs. Mais c'est à nous de faire tourner les choses, à personne d'autre."

Son état d'esprit après la défaite face à Monaco

"J'étais déçu parce qu'on n'a pas eu assez de possession de balle, on n'a pas assez maîtrisé le match. Mais dans l'ensemble, ce n'était pas à condamner, loin de là, en première période surtout. Il y a quand même eu des bonnes choses dans l'ensemble. Monaco n'a pas eu beaucoup d'occasions, on en a eu quelques-unes quand même. Quand tu perds, c'est clair que tu es déçu. C'est le foot, il faut avancer."

Bulka titulaire ?

"On verra. C'est possible..."

Quand Barkley fera-t-il ses débuts ?

"Je ne peux pas vous dire. Il n'a pas fait de match complet depuis mi-juillet. C'est très difficile de dire dans quelle forme il est. Il peut manquer de rythme. On m'a dit que c'était plus un 8."

Les propos polémiques de Galtier

"C'était une plaisanterie, il n'y a pas de problème... Mais c'est clair que le sport doit évoluer avec ça, c'est clair et net. Dans dix ans, on ne pourra plus voler comme on veut en avion. Tout le monde doit faire un effort pour l'écologie. Il faut faire un effort, mais c'est clair qu'il ne peut pas être fait du jour au lendemain. Les joueurs de l'Ajax ont déjà décidé de voyager en train uniquement."

