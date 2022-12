OGC Nice : Florent Ghisolfi prêt à faire l'impasse sur le Mercato d'hiver 2023 ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Besoins :

Si l'OGC Nice a des besoins dans toutes les lignes pour rééquilibrer l'effectif de Lucien Favre et qu'il faudrait au moins un latéral gauche, un milieu, un ailier et un attaquant à fort potentiel, le Gym ne demandera pas forcément de rallonge à Ineos cet hiver pour recruter... Et il ne faut pas s'attendre à de gros renforts en janvier. Dans le sens des départs, la porte est ouverte à Morgan Schneiderlin, qui sera libéré de ses six derniers mois s'il trouve un club.

Moyens :

Il y a quelques jours, dans L'Equipe et Nice-Matin, Florent Ghisolfi (directeur sportif) avait été très clair sur la question : « On n'engagera pas de gros moyens pour empiler des joueurs. Cela pourrait nous faire perdre beaucoup de temps si on venait à se tromper cet hiver ». En ce moment, l'ancien Lensois structure l'organigramme du club et peaufine le staff technique. Tout ce beau monde sera opérationnel pour le Mercato d'été 2023, la clé du projet.

Le dossier-clé de l'hiver : Dante

S'il n'est pas certain que le Gym investisse cet hiver malgré le mauvais classement, la question d'une nouvelle prolongation du capitaine des Aiglons va se poser. A 39 ans, le Brésilien demeure très compétitif mais, à entendre Florent Ghisolfi, il n'est pas certain que Dante Bonfim prolonge en tant que joueur : « On a déjà échangé. Je ne dévoilerai pas le contenu de notre discussion (…) On se verra en temps voulu pour décider de la suite. La seule certitude, c'est qu'on veut s'investir sur le long terme avec Dante. Un garçon comme lui est une telle plus-value pour l'OGC Nice. L'idée est qu'il continue avec le club et, aujourd'hui, il est très performant sur le terrain ». S'il ne rempile pas, Nice pourrait mettre le paquet sur … Kévin Danso (RC Lens).

Les pistes du Mercato : Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Ionut Radu (Cremonense), Kévin Danso (RC Lens), Fabiano Parisi (Empoli), Robin Gosens (Inter Milan), Salis Abdul Samed (RC Lens), Enzo Le Fée (FC Lorient), Julien Ponceau (FC Lorient), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (FC Barcelone), Florian Sotoca (RC Lens).