OGC Nice : Galtier a ramené du LOSC ses 3 armes absolues

Christophe Galtier n’est pas l’un des meilleurs techniciens français du moment pour rien. Champion de France avec le LOSC la saison dernière après avoir fait quelques petites merveilles sur le banc de l’ASSE, le Marseillais a signé à l’OGC Nice pour impulser un rebond à un club qui restait sur un exercice trop neutre au goût des ambitieux dirigeants.

Pour ce faire, Galtier a importé l’un de ses préceptes qui a le mieux fonctionné à Luchin : l’instauration d’un 4-4-2 à plat qui a fait ses preuves chez les Dogues. « Ce n’est pas que je ne maîtrise pas le 4-3-3, précise-t-il dans L’Équipe. C’est qu’avec du vécu, de l’expérience, je considère que le 4-4-2 te donne plus la possibilité d’avoir différentes animations, et que cet effectif-là, que tu montes dans cette organisation-là, te permet de modifier beaucoup de choses au cours de la saison. »

4-4-2, harcèlement et Garcia... 3 clés de Galtier

Fini aussi ce jeu qui faisait de l'OGC Nice l’une des équipes de L1 gardant le plus le ballon et dont la volonté de relancer court était peu négociable. L’OGCN ne se gêne plus pour laisser l’initiative à l’adversaire et le cueillir par des attaques éclair... ce que faisait le LOSC de ces dernières saisons. Pour ce faire, « Galette » a misé sur un repli défensif nettement plus agressif. « J’ai rapidement vu qu’on perdait le ballon et que ce n’était pas grave : on ne réagit pas, on a des collègues qui ne réagissent pas, souffle-t-il. Ça m’a vite sauté aux yeux. C’est pourtant l’effort collectif qui te permet de récupérer le ballon plus tôt et de faire moins d’efforts. Il faut tout le temps être concerné : soit pour aller harceler, soit pour faire un repli qui va permettre de compenser celui qui va harceler pour toi. »

Galtier est donc arrivé à Nice avec Eduardo Parra Garcia, le préparateur physique avec qui il collaborait au LOSC et qui a toujours intégré le travail athlétique aux exercices technico-tactiques. Les Dogues doivent déjà le regretter.

