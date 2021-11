OGC Nice : Galtier annonce deux bonnes nouvelles et plusieurs forfaits à Clermont

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Tout d’abord, Christophe Galtier a fait un point médical et annoncé plusieurs forfaits. Boudaoui (lombalgie), Guessand (cheville) et Atal (cuisse) seront ainsi absents à Clermont (en plus de Dante suspendu). Bambu, qui avait repris, a finalement été opéré de la cheville et sera absent jusqu’en février.

Parmi les bonnes nouvelles : le retour en pleine forme de Kasper Dolberg ! « Dolberg a énormément travaillé pendant cette trêve. Il a le sourire. Il doit digérer le fait d’être diabétique. Il est suivi par le staff médical et des spécialistes. Il a de fortes chances de démarrer dimanche », a commenté le coach de l’OGC Nice en conférence de presse.

Au sujet de l’absence de dante, Galtier a son remplaçant tout trouvé. « Dante est suspendu mais on ne redoute pas son absence. Il est avec nous a l’entrainement il a d’ailleurs été encore plus bavard que d’habitude pendant cette quinzaine. Daniliuc jouera. Il a souvent été bon cette saison, a-t-il rappelé. Daniliuc souhaite jouer plus. Il me le dit souvent. C’est bien. Il a de l’ambition. Mais il accepte la concurrence. Dans le foot, rien n’est figé. Il est armé dans beaucoup de domaines. »

