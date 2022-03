OGC Nice : Galtier annonce la couleur avant de recevoir le Stade Rennais

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Les blessés

« Morgan Schneiderlin souffre d'une petite lésion au mollet intervenue dans la dernière minute face à Marseille. Il est indisponible pour ce match. Il y a aussi Alexis Claude-Maurice, qui a été opéré ce matin. Il est indisponible jusqu'à la fin de la saison. Concernant Melvin Bard, qui était sorti à Marseille à cause d'une hanche, la coupure lui a fait du bien. Il a pu s'entraîner toute la semaine. »

L’enjeu du match

« Vu notre contre-performance à Marseille, et vu le parcours de Rennes actuellement, ce sera important. Rennes, c'est la meilleure attaque du Championnat et une bonne défense. Tout y est bien réglé depuis quelques mois. On aura affaire à ce qui est actuellement la meilleure équipe du Championnat. On s'attend à un match difficile. Si on laisse cette équipe évoluer comme elle sait le faire et que l'on tombe dans les pièges où elle peut vous amener, on peut être rapidement en difficulté. »

Les internationaux

« Ça s'est bien passé pour certains. J'ai suivi le match de l'Algérie. Ce sont des joueurs qui sont touchés quand vous passez si près d'un tel objectif. Leurs partenaires doivent aussi les rebooster. Il y a une fin de saison excitante qui se profile. On fait en sorte de vite les remobiliser. Ce matin, ils étaient un peu KO, mais au fil de la séance, le sourire est revenu. »

