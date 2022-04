OGC Nice : Galtier bouge Gouiri et annonce la couleur avant le RC Lens

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

C’est un Christophe Galtier combatif qui s’est présenté en conférence de presse ce midi. L’entraîneur de l’OGC Nice n’a pas encore totalement digéré le match nul décevant contre le Stade Rennais dimanche dernier à l’Allianz Riviera (1-1) pour le compte de la 30e journée de L1.

« Face à Rennes je n’étais pas satisfait des entrants à part Lemina. Ce n’est pas une question de mentalité mais j’étais agacé oui, a-t-il avoué. On laisse échapper cette victoire alors qu’on avait beaucoup travaillé ces coups de pied arrêtés. » Le coach du Gym s’est donc servi de la mièvre prestation de son équipe pour axer différents ateliers de travail avant de se rendre à Lens.

« On doit retrouver du liant et de la complicité en attaque. Gouiri doit trouver des repères sur ce côté gauche. Pas comme ailier mais comme animateur de jeu. Il doit être plus mobile, a-t-il prévenu avant de livrer une petite anecdote qui devrait faire plaisir aux supporters niçois. Depuis mon premier jour ici, j’ai décoré la maison aux couleurs du club. J’ai l’habitude de faire ça. Et dans mon entourage, je peux vous dire qu’il y a beaucoup de rouge et noir ! »

Pour résumer Présent en conférence de presse à deux jours du difficile déplacement de l’OGC Nice à Lens pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (19h), Christophe Galtier n’a pas eu la langue dans sa poche et n'a pas digéré Rennes (1-1).

