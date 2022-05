OGC Nice : Galtier chambre le LOSC et en remet une couche sur les Ultras après l’affaire Sala

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse en se doutant que l’affaire odieuse sur les chants des supporters de l’OGC Nice contre l’ASSE mercredi (4-2) serait évoquée. « L’hommage à la 9e min pour Sala ? J’y suis favorable, a-t-il affirmé en conférence de presse. Le chant est sans doute lié a la déception de la finale. J’ignore s’il y aura des sanctions. Il faut revenir au calme et a la compétition. Notre devoir c’est de gagner des matchs. Je suis resté imperméable à ce qui s’est dit depuis mercredi. Le communiqué des Ultras ? Il a le droit d’exister, il vaut ce qu’il vaut. Je souhaite simplement que le stade nous encourage demain. »

Galtier et les tongs...

Au sujet de l’adversaire des Aiglons, l’ancien coach du LOSC ne les voit pas arriver en touistes demain sur la Côte d’Azur même s'ils n'ont plus rien à jouer cette saison. « Il ne faut pas croire que Lille va arriver en tongs. Déjà parce qu’ils n’en portent pas souvent là-haut, a-t-il ironisé. Mais surtout ça n’existe pas une équipe qui laisse filer un match. Pour moi, ce match n’aura aucune saveur particulière. »

Pour résumer Christophe Galtier était présent en conférence de presse à la veille de la réception du Stade Rennais dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour l’entraîneur de l’OGC Nice d’aborder la gestion de son groupe.



Bastien Aubert

Rédacteur