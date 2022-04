OGC Nice : Galtier dément la piste Savanier et a eu une discussion avec Gouiri avant les Girondins

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Une répétition générale avant la finale de Coupe de France ?

"En aucun cas ce match est une répétition générale de la finale. Ce match à Bordeaux est une demi-finale. Il est très important de rester en course sur les deux tableaux. On ne base pas la saison sur la finale.

Les Girondins

"Bordeaux prend beaucoup de buts mais ils en marquent aussi. 16 depuis l’arrivée de David Guion. Une équipe qui se bat pour le maintien. On doit s’attendre a un match très engagé. Mais on doit jouer sans aucune retenue."

La rumeur Savanier

"Je n’ai pas appelé Téji Savanier. C’est faux et archi-faux. Je l’ai précisé à Laurent Nicollin. Le club travaille sur l’effectif de la saison prochaine mais je veux me concentrer sur les objectifs de cette fin de saison."

Dolberg

"Kasper Dolberg est beaucoup mieux physiquement. Il est très affûté. Il est très bien a l’entraînement. On a des objectifs collectifs et lui doit en avoir des personnels. Son sélectionneur était là cette semaine. On le voit sourire en ce moment."

Gouiri

"Gouiri a été le joueur le plus décisif de l’équipe dans un certain registre. Il n’a joué que 5 fois sur l'aile gauche. Ce n’est pas une réussite mais je le prend pour moi. Je sais qu’il est plus à l’aise dans le coeur du jeu. J’ai échangé avec lui et je l’écoute."

Pour résumer L'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, était présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur