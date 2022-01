OGC Nice : Galtier démonte ses joueurs malgré la victoire face à Nantes

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Si l'OGC Nice est désormais seul à la deuxième place de Ligue 1 après sa victoire (2-1) sur le FC Nantes, il en faut plus pour satisfaire Christophe Galtier. « Content » du résultat, le Marseillais a quand même fait la fine bouche sur la prestation globale de son équipe. « Si j'étais content de ce match-là, il faudrait que je change de métier ».

"Nantes aurait pu égalisé et aurait mérité le match nul"

« On a assez bien démarré puis on a ouvert le score. Derrière, on s'est laissé endormir, on a couru derrière le ballon et produit très peu de jeu. Au retour des vestiaires, notre entame est bonne et patatras... Après le deuxième but, on a été beaucoup moins disponible. Est-ce que c'est de la crispation ? De la suffisance ? Ce sont toujours des matchs à enjeux quand on joue le haut de tableau. On doit jouer avec beaucoup plus de confiance, de culot. À mon sens, c'est très insuffisant. Nantes aurait pu égaliser et aurait mérité le match nul », a confié le coach champion de France à Prime Vidéo.

Malgré tout, Christophe Galtier prévient : ce n'est pas avec ce visage que Nice jouera le podium en fin de saison : « Autant, on peut être satisfait parce qu'on a des points d'avance et on enchaîne une quatrième victoire. Autant, dans le contenu, c'est beaucoup trop suffisant pour aller à la bagarre avec les plus grosses cylindrées ».

