OGC Nice : Galtier récupère deux recrues pour Clermont

Troisième de Ligue 1 avant le début de la 14e journée, l'OGC Nice se déplace ce dimanche sur la pelouse de Clermont. Pour cette rencontre, l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, a retenu un groupe de 20 joueurs. Absents de longue date en raison de lésions musculaires, les deux recrues estivales néerlandaises, Calvin Stengs et Justin Kluivert, font leur retour. Dante, suspendu, et Youcef Atal, Hicham Boudaoui et Evann Guessand, blessés, sont quant à eux absents.

Le groupe de l'OGC Nice : Benitez, Bulka, Boulhendi - Daniliuc, Kamara, Lotomba, Bard, Todibo - Lemina, Rosario, Schneiderlin, Thuram, Claude-Maurice, Smith - Delort, Stengs, Da Cunha, Kluivert, Gouiri, Dolberg.