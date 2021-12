OGC Nice : Gouiri puni par Galtier, Delort se prend un nouveau taquet

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Battu par le RC Strasbourg (3-0) dimanche, l'OGC Nice connait quelques difficultés actuellement en Ligue 1. Un souci autant lié aux défaillances de son secteur défensif qu'aux difficultés de son attaque à faire fructifier la domination.

Gouiri déclassé pour raisons disciplinaires ?

Cela n'a échappé à personne qu'Amine Gouiri avait démarré les deux derniers matchs des Aiglons sur le banc. Nice-Matin donne la raison du déclassement du joueur niçois le plus efficace du début de saison (17 apparitions, 8 buts, 4 passes décisives)... Et elle tient d'un souci tactique où l'ancien Lyonnais ne répond plus aux attentes sur le côté gauche du 4-4-2. Amine Gouiri a été épinglé pour « un manque d'efforts dans le repli défensif contre Metz et un comportement collectif en question ». L'intéressé pourrait néanmoins bénéficier d'un changement de système pour revenir dans les choix dès le match de Rennes ce week-end. Surtout qu'Andy Delort sera suspendu.

« Andy, on va dire que c'est plus la manière »

De son côté, l'ancien attaquant de Montpellier a encore subi une attaque en provenance de son ancien club. C'est son ex-président Laurent Nicollin qui s'en est chargé à l'occasion d'un entretien à Pierre Ménès ce mardi : « Andy, on va dire que c’est plus la manière. Qu’il veuille vivre autre chose, pourquoi pas, mais à un moment donné cela se prépare, ça se travaille, ça se met en place. Tu ne peux pas dire le lundi matin, j’aime mon club, je suis le capitaine et je rendre Montpellier européen et le mardi matin prendre une photo avec un autre maillot et signer dans un autre club », a lâché le dirigeant héraultais.

Laurent Nicollin (2/4) toujours aussi cash . Une des meilleures interviews : https://t.co/dw8Uweuziw — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 7, 2021