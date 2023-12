OGC Nice : Julien Fournier sort à nouveau du silence sur l'affaire Galtier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Sur RMC, Julien Fournier assure ne pas être surpris des fuites : « Non, c'est dans la lignée de ce que j'ai décrit et vécu. Dans ces sujets-là, ce que j'ai dénoncé, plein de joueurs ne l'ont pas vécu, ça se fait entre quatre murs et pas devant un vestiaire. J'ai découvert aussi des choses. Pendant longtemps, et jusqu'à ce matin, les gens ont interprété ça comme un règlement de comptes ».

« Pas une charge contre Christophe (Galtier) »

Une version que l’ancien DG de l’OGC Nice réfute d’ailleurs : « Ce n'est plus Fournier qui charge Galtier. Je ne suis pas dans un règlement de comptes. Il y a huit, neuf autres personnes qui ont témoigné. Je ne vais pas dire que j'ai souffert de ça mais ça m'a beaucoup gêné (…) Ce n'était pas une charge contre Christophe. Je savais que j'allais quitter le club ».

« Il y a eu beaucoup de prises de bec »

Et Julien Fournier l’assure, il a témoigné pour les joueurs : « J'ai essayé d'être un rempart pour les joueurs. Ce sont eux les victimes, pas Julien Fournier. Je ne peux pas entendre que je n'ai pas dénoncé (…) Je considère qu'un club de foot, un vestiaire, c'est un lieu de vie. Je suis athée mais j'essaie de comprendre. Un vestiaire, c'est le dernier endroit à être sacralisé pour bien vivre ensemble. J'ai du combattre ça. Je suis en paix avec moi-même. Il y a eu un vrai problème au mois d'août qui pour moi est réglé parce qu'il ne se passe plus rien. Entre le mercato hivernal et le ramadan, il y a eu beaucoup de prises de bec ».

🔴 Julien Fournier met les choses au clair dans l'After Foot sur l'affaire Christophe Galtier :



