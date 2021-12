OGC Nice : l’OL et l’OM ont fait des misères à Galtier à ses débuts à l'ASSE

Zapping But! Football Club Mercato Expres

Depuis cet été, Christophe Galtier fait les beaux jours de l’OGC Nice. Après avoir décroché le titre de champion de France au nez et à la barbe du grand PSG la saison dernière, le technicien marseillais a réussi à placer le club azuréen à la deuxième place de L1 à la coupure hivernale. L’occasion pour « Galette » de profiter à plein de la trêve des confiseurs et de livrer une petite anecdote sur son passé sur le banc de l’ASSE. On apprend ainsi, dans La Provence, que son passé à l’OM et l’OL n’a pas joué en sa faveur.

Galtier a mis le temps à l'ASSE

« Mon premier souvenir de jeune spectateur, c’était au Vélodrome lors d’un Marseille/Saint-Etienne. Mon père, policier, m’avait emmené avec lui et placé en quart de virage. J’étais venu voir Michel Platini. Trois ans après la finale de Glasgow, tous les jeunes admiraient les Verts, a-t-il glissé dans le quotidien régional. Mon premier match sur le banc de l’ASSE, c’était face à l’OM, avec grève des supporters. J’ai essayé de les convaincre de nous soutenir, mais je venais de Lyon et j’étais marseillais. C’est au fil des mois et des résultats que pour eux je suis devenu vraiment l’entraîneur des Verts. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

SPÉCIAL MERCATO ! 💰

Tour d’horizon des noms ayant déjà filtré !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/DPV1apurmA — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 22, 2021