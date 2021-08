OGC Nice : la short list de Galtier pour la fin du Mercato

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

En marge des présentations de Melvin Bard et Marcin Bulka devant la presse, Laurent Fournier a prévenu que la fin du mercato estival de l'OGC Nice serait atone. "Le mercato va être calme maintenant. On va être à l’affût de ce qu’il va se passer. On a été très actif dans les deux sens. Mais si on peut améliorer l’équipe d’ici le 31 août, on le fera. Mais je ne peux rien promettre", a confié le directeur du football des Aiglons en conférence de presse.

Mais Christophe Galtier ne l'entend pas de cette oreille. En effet, selon les informations du journal L'Equipe, l'entraîneur du Gym attendrait encore plusieurs recrues et pousserait pour que des joueurs d'expérience rejoignent le club azuréen.

Dans la short list de l'ancien technicien du LOSC et de l'ASSE, on retrouve lssa Diop (West Ham), Alexis Beka Beka (Stade Malherbe de Caen), Jordan Ferri (Montpellier), Steven Nzonzi (AS Roma), Pajtim Kasami (Bâle), Carlos Vinícius (Benfica) et Islam Slimani (OL).

