OGC Nice : le geste de grande classe du Gym pour Versailles

Prompt à dégainer sur l’OGC Nice et son manque de professionnalisme, Daniel Riolo aura juste à applaudir cette fois-ci. Selon RMC Sport, le Gym a en effet décidé de payer le déplacement à Versailles pour la demi-finale de Coupe de France et de lui laisser la recette. On appelle cela un geste de grande classe.

[#CDF🇫🇷] L’OGC Nice a décidé de payer le déplacement à Versailles pour la demi-finale de Coupe de France et de lui laisser la recette. 👏



(RMC Sport) pic.twitter.com/dXVpkvdLmy — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 19, 2022