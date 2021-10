OGC Nice : le nouveau protégé de Galtier fait parler de lui

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors qu’il avait manqué deux pénaltys d’affilés face à l’AS Monaco (2-2) et contre Lorient (1-0), l’attaquant de l’OGC Nice, Amine Gouiri, a pu compter sur le soutien et la confiance de son entraîneur, Christophe Galtier, pour se relancer et marquer son cinquième but de la saison en Ligue 1 lors de la victoire samedi dernier des Aiglons face à l’AS Saint-Etienne (3-0).

Meilleur buteur de la saison aux côtés de Dimitri Payet (OM) et Gaëtan Laborde (Stade Rennais), Amine Gouiri est également le joueur français de moins de 22 ans qui a inscrit le plus de buts dans les 5 grands championnats depuis la saison dernière (17), comme révélé par le compte Twitter @Statsdufoot. De belles statistiques qui pourraient bientôt ouvrir les portes de l’équipe de France à l’ancien joueur de l’OL.

Parmi les joueurs français🇫🇷 de moins de 22 ans,seul Amine Gouiri(17) a inscrit plus de buts que Sofiane Diop(10) dans les 5 grands championnats depuis la saison passée. @PSSportsFR #CF63ASM — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2021