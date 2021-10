OGC Nice : le sélectionneur algérien s'attaque à Galtier pour un autre que Delort

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

En ce moment, la tension est assez importante entre Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, et l'OGC Nice. Après avoir accusé le club azuréen d'avoir poussé Andy Delort à mettre les Fennecs en pause pour un an, l'ancien milieu de terrain s'inquiète pour ses autres internationaux. Au micro de FAF TV, Belmadi a repris ses critiques à l'encontre du Gym... sur le cas d'Hichem Boudaoui.

Belmadi aimerait que Galtier utilise Boudaoui différemment

Pour lui, Christophe Galtier n'utilise pas le milieu de terrain de la meilleur des façons en le reconvertissant ailier : « Aujourd'hui, la seule chose qui me dérange un peu, sans m'immiscer dans les affaires de l'entraîneur de son club, c'est cette idée qu'on va le faire jouer dans une position qui n'est pas la sienne. On peut dire que c'est bien d'avoir de la polyvalence et du temps de jeu. Certes c'est vrai, mais en tant qu'entraîneur d'équipe nationale, on a cette envie de voir nos joueurs évoluer à leur poste », a-t-il glissé dans des propos relayés par Onze Mondial.

Pour finir et s'éviter une nouvelle polémique, Djamel Belmadi nuance quand même son propos : « Après Hicham est en train de bosser, il joue en Ligue 1. On ne va pas faire la fine bouche ». On attend désormais avec impatience que le sélectionneur algérien trouve désormais à redire sur l'utilisation de Youcef Atal afin de boucler la boucle...