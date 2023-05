OGC Nice, PSG - Mercato : les cadors anglais prêts à contrarier Campos pour Todibo

Son aventure barcelonaise semble maintenant bien loin, et Jean-Clair Todibo pourrait rapporter un beau pactole à l’OGC Nice, lui qui est apprécié de Luis Campos au PSG. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Newcastle, Manchester United et Liverpool feraient partie de la liste des prétendants pour le désormais international français.

De plus, le journaliste italien évoque une somme plus que conséquente, environ 45 M€, qui pourrait être déboursée par l’un de ces clubs pour s’attacher les services de l’ancien de Schalke 04.

Understand Newcastle, Manchester Utd and Liverpool scouts were in attendance at Nice-Rennes game to monitor Jean Clair Todibo ✨🇫🇷 #transfers



French centre back could get top club move in the summer — with price tag understood to be around €45m. pic.twitter.com/qbwIMr4SRn