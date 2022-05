OGC Nice, FC Nantes : les Ultras niçois se justifient du chant sur Sala et règlent leurs comptes

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Désireux de faire mal aux supporters du FC Nantes après la défaite en Coupe de France samedi dernier (0-1), les Ultras niçois ont repris la chanson hommage à Emiliano Sala (« C’est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala ») pour la détourner de manière odieuse en revenant sur l'accident d'avion fatal à l'ancien Canari (« C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau, Emiliano sous l’eau»).

Pris dans la tourmente médiatique, lâchés par leur propre club et de nombreux joueurs (Andy Delort notamment), la Populaire Sud Nice a tenté de se défendre dans un communiqué plaidant le second degré : « Nous sommes dans une société où une minorité nous impose sa vérité et nous dit également de quoi l'on peut rire. On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui... Que les indignés et autres donneurs de leçons s'insurgent pour de vrais sujets. Repose en paix Emiliano », conclut le communiqué.

Le communiqué complet, pour vous faire un avis :

Pour résumer Coupable d'un gros bad buzz immédiatement condamné lors du match Nice – ASSE (4-2) hier soir, la Populaire Sud Nice a tenté de se justifier maladroitement de sa chanson sur le regretté Emiliano Sala. Pas sûr que ce communiqué n'arrange leur cas...

