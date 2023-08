OGC Nice : les vérités de Fournier sur l'affaire Galtier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Elle était attendue, l'interview de Julien Fournier à Nice-Matin. Et elle n'a pas déçue. L'ancien directeur du football de l'OGC Nice n'a éludé aucun sujet, pas même celui qui l'oppose à Christophe Galtier sur l'affaire de racisme dont aurait fait preuve l'entraîneur. Mais il l'a fait calmement, égratignant davantage ses anciens dirigeants chez les Aiglons. Il a commencé par répéter que ce n'est pas lui qui avait fait fuiter le fameux courrier qu'il avait écrit à ses dirigeants il y a un peu plus d'un an.

"Je n’ai rien vu arriver, j’étais en famille à l’étranger, déconnecté de l’actualité. Contrairement à ce que les gens ont pu penser, et c’est normal, je ne suis absolument pas à l’origine de cette fuite que je trouve dégueulasse dans la forme et le timing. Sportivement, c’était une période charnière pour l’OGCN, la veille d’un quart de finale de Coupe d’Europe, contre Bâle. J’ai été peiné pour le club, les joueurs, Didier (Digard), le staff. C’est peut-être un tort mais j’ai toujours voulu maîtriser ma communication."

"Certaines personnes au club m’avaient reproché d’avoir couvert ce genre de choses"

"Tout le monde sait que je suis l'auteur du mail, y compris la justice qui a enquêté. Ce que les gens ne savent pas, c’est la raison pour laquelle je l'ai rédigé. Il a été écrit en mai 2022, bien avant, donc, sa divulgation dans les médias. Certaines personnes au club, qui avaient eu connaissance de tout ce qu’il s’était passé, m’avaient reproché d’avoir couvert ce genre de choses. Pour le coup, j’avais été en totale opposition sur ces sujets-là (avec Christophe Galtier) durant toute la saison. C’était donc la double peine. Le club en a souffert, subi les conséquences tout au long de l’année, sans que cela ne se sache. Au final, on m’a ouvertement reproché de ne pas l’avoir dénoncé. Je ne l’ai pas supporté. Dans un cadre privé, j’ai adressé ce mail à une seule personne (Dave Brailsford, ndlr) et relaté par écrit tout ce qu’il savait déjà. C’était une façon de me protéger et d’éviter qu’on m’accuse, à tort, d’avoir mis le mouchoir sur tout ça."

🔗 Dans les colonnes de @Nice_Matin Julien Fournier revient en longueur sur "l'affaire Galtier"... et confirme que c'est bien son mail qui avait été dévoilé dans l'@AfterRMChttps://t.co/yjmlZRWshy — Nicolas Pelletier (@npelletier18) August 8, 2023

