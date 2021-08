OGC Nice : Galtier lance ses retrouvailles avec le LOSC en se payant Olivier Létang !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Les retrouvailles promettent entre Christophe Galtier et le LOSC promettent, avec Olivier Létang surtout. Le nouveau coach de l’OGC Nice n’a pas hésité à allumer son ancien président en conférence de presse. Et pour cause, Olivier Létang affirme ne pas avoir été prévenu avant le 25 mai de la décision de Christophe Galtier de quitter le LOSC à la fin de saison...

Face à cette déclaration, le coach niçois n’a pas hésité à lancer les hostilités avant samedi. « Olivier Létang a redit cette semaine que vous ne l'aviez jamais averti de votre départ avant le 25 mai... Que lui répondez-vous ? » Une question à laquelle a répondu sèchement Christophe Galtier : Qu'il aurait dû consulter un bon ORL. ». A bon... entendeur !

💬 "Il aurait dû consulter un bon ORL."



🔥 Christophe Galtier répond à Olivier Létang qui a redit cette semaine que le nouvel entraîneur niçois ne l'avait pas prévenu de son départ du LOSC avant le 25 mai. pic.twitter.com/TmtsCcGJIn — RMC Sport (@RMCsport) August 12, 2021