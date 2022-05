OGC Nice – LOSC : Galtier enrage de la remontada des Dogues et espère un miracle pour l'Europe

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

A l'issue de la défaite de Nice face à Lille, Christophe Galtier cherchait encore les explications du retournement du tableau d'affichage. Le Marseillais déplore les occasions ratées (« On a été malheureux avec une frappe sur la transversale, une frappe qui fait double poteau, des arrêts du gardien ») et le trou d'air de son équipe : « A l'entame de la seconde période, il y a vingt minutes où on est complètement à côté de nos pompes et on redonne espoir à une équipe qui semblait en grande difficulté, en mettant moins de rythme, en perdant la bataille du milieu. On s'est complètement effondrés sur les vingt premières minutes (…) Pour quelle raison, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le troisième match de la semaine... Mais évidemment, c'est un résultat qui nous reste en travers de la gorge ».

« Il faudra croiser les doigts pour que les concurrents se prennent un peu les pieds dans le tapis »

« Galette » enrage car ce scénario fait très mal dans la course à l'Europe car Nice va désormais dépendre des autres : « C'est une très grande déception. On avait notre destin en main. Il faudra l'emporter à Reims et on croisera les doigts pour que les concurrents directs se prennent un peu les pieds dans le tapis ».

Seul point positif de la soirée : le bel hommage de l'Allianz Riviera à Emiliano Sala, seulement trois jours après le dérapage des Ultras du Gym sur l'Argentin : « C'est une bonne initiative de la part de tout le monde, du club, mais aussi de tous les spectateurs qui étaient au stade. Il y a eu ce qu'il y a eu il y a trois jours. Là il y a eu un hommage, j'ose espérer que cela effacera ce qui s'est passé face à Saint-Etienne. C'était la moindre des choses ».

