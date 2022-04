OGC Nice, LOSC – Mercato : le tarif est fixé pour Luis Sinisterra (Feyennord)

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Comme révélé hier par L'Equipe, le LOSC et l'OGC Nice sont très chauds à l'idée de récupérer le jeune buteur colombien du Feyenoord Luis Sinisterra (22 ans). Auteur de 19 buts et 11 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, l'ancien joueur d'Once Caldas est l'un des joueurs d'Eredivisie les plus intéressants actuellement... Et il présente l'avantage de ne pas être inabordable.

Si sa cote Transfermarkt est de 18 M€ et que l'intéressé est encore sous contrat jusqu'en juin 2024, il ne faudra pas beaucoup plus pour l'attirer en Ligue 1. En effet, d'après le Feyenoord Report, le club de Rotterdam ne serait pas opposé à une vente de Sinisterra dès l'été prochain. L'objectif est simplement de battre le record de vente de club détenu par Dirk Kuyt en 2006 avec sa vente à Liverpool (18 M€).

Acheté 2 M€ en 2018, Luis Sinisterra promet d'ores et déjà d'offrir à son club une jolie plus-value...

Alexandre Corboz

Rédacteur