OGC Nice, LOSC : son arrivée, ses objectifs, le Mercato... les premiers mots de Galtier

Après plusieurs semaines de tractations, Christophe Galtier, sacré champion de France 2020-2021 avec le LOSC, est officiellement le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. L'ancien technicien de l'AS Saint-Etienne a tenu ce mardi sa première conférence de presse avec le Gym.

La longueur des négociations

"C'est tout à fait normal que ça traîne. J'ai laissé la direction gérer le dossier. Le plus important, c'est que je sois là aujourd'hui."

Son choix de rejoindre l'OGC Nice

"J'avais pris la décision de quitter le Losc quel que soit le résultat obtenu. J'ai regardé les projets qui pouvaient m'intéresser. J'ai rapidement pensé que le projet d'Ineos - OGC Nice pourrait me correspondre par rapport à ce que je sais faire et ce que je veux faire. (...) Je ne viens pas pour l'argent. Sinon je ne serais plus en Europe. (...) Ici, on ne part pas de zéro. Nice a des infrastructures, a participé à l'Europa League."

Son départ du LOSC

"Il s'est dit beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour démentir. Je suis très fier d'avoir amené ce club au titre de champion de France après trois saisons extraordinaires. (...) Passer du champion de France à Nice, ça peut interpeller. Mais je sais où je veux aller. Je suis persuadé qu'ici, c'est le bon projet."

Ses objectifs

"Je fais pas partie de ces entraîneurs qui demandent des garanties. Je connais bien le projet. A Lille, on est passé du maintien à la seconde place, où personne ne nous attendait. On va faire en sorte d'avoir un effectif compétitif. On va travailler, il y a de l'ambition. On va voir au fur et à mesure des matches où on va se positionner. Il est bien trop tôt pour savoir quel va être le potentiel de l'effectif. On ne va pas fixer des objectifs précis. Ça se joue à pas grand-chose."

L'effectif actuel

"Il est bien trop tôt pour faire des choix. On reprend, c'est la première séance. l'effectif est loin d'être au complet. On a intégré beaucoup de jeunes pour avoir des séances complètes. Il y a peut-être des joueurs qui auront une envie de partir. Je laisse à la direction le choix d'arbitrer cela."

Son staff

"Je suis venu ici avec Thierry Oleksiak, mon fidèle adjoint et Eduardo Parra, le préparateur physique au LOSC depuis deux ans. Fred Gioria, un adjoint fidèle et très utile pour un entraîneur venu de l'extérieur, l'entraîneur des gardiens Nicolas Dehon et Christophe Juras (préparateur en charge de la réathlétisation) resteront."

Son message pour les supporters

"Dans le choix de mon arrivée, je connais la ferveur, la fougue des supporters niçois. Ils sont en attente, ils ont eu certainement de la frustration la saison dernière de ne pas pouvoir venir au stade. Je veux tout simplement leur dire que je suis très heureux, très fier. Et très impatient de les rencontrer. C'est très sincère. On va faire en sorte que notre équipe, leur équipe, s'exprime avec beaucoup d'énergie. Au moins autant que ce qu'ils peuvent dégager quand vous venez jouer ici".

