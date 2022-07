OGC Nice : Lucien Favre met un gros coup de pression pour le Mercato

A l'issue du match nul de son club de l'OGC Nice face au Cerlce Bruges ce samedi (1-1), Lucien Favre a mis un petit coup de pression en vue du Mercato. En effet, alors qu'Ineos tarde à investir sur le marché et lui ramener des renforts en attaque et dans les buts, le technicien helvète a appuyé sur ses besoins.

« Je me rappelle la première année, quelques joueurs sont arrivés très tard. C'est typique de la période des transferts. On va tenter de faire du mieux possible jusqu'à la fin des transferts. On a besoin de transferts. Tout le monde était d'accord (au sein de la direction du club). On me l'avait dit bien avant que je vienne là. Mais les transferts, ça ne se fait pas comme ça. C'est très difficile, il y a de la concurrence »