OGC Nice : Mario Balotelli a laissé un souvenir frustrant chez les Aiglons

Patrick Vieira et Mario Balotelli n'ont travaillé que durant six mois à l'OGC Nice, de juin à décembre 2018. Mais cela a visiblement suffi au champion du monde 98. Il faut dire que l'attaquant italien avait fait preuve de beaucoup de mauvaise volonté lors de la première partie de saison 2018-19, lui qui espérait partir à l'intersaison. Cela s'était terminé par une rupture de contrat en janvier 2019 et un départ de Super Mario à l'OM. Pour Sky Sports, Vieira, qui dirige désormais Crystal Palace, est revenu sur sa relation très frustrante avec celui qui évolue désormais à... Monza.

« J’ai joué avec Mario pendant quelques années. C’était un enfant quand j’étais à l’Inter, puis j’ai rejoué avec lui à Manchester City. C’est un gars adorable et je l’aime, mais c’était un défi de l’entraîner à Nice parce que c’était très frustrant de voir un joueur gaspiller autant de talent. En tant que manager, vous essayez de tirer le meilleur et le maximum de chaque joueur et c’était vraiment difficile de le faire avec lui. C’était frustrant, bien sûr, de ne pas avoir été capable d’y arriver mais c’est quelqu’un que j’aimerai toujours. »

Raphaël Nouet

Rédacteur