OGC Nice - Mercato : 15 M€ pour doubler l'OM et l'OL sur le dossier d'un ailier ?

Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Le match à Toulouse (1-1) dimanche l'a démontré : l'OGC Nice est loin d'être au point offensivement. Andy Delort s'est montré très maladroit dans le Forez et Amine Gouiri plutôt perdu. Lucien Favre aimerait aligner un schéma avec deux ailiers dans lequel l'ancien Lyonnais jouerait à gauche et une recrue occuperait le couloir droit. Et selon Aksam Sport, cette recrue pourrait arriver de Galatasaray.

Les Aiglons auraient en effet jeté leur dévolu sur Kerem Aktürkoglu, ailier international de 23 ans. Ils s'apprêteraient à proposer 15 M€ au Cimbom pour le convaincre de lâcher un joueur récemment courtisé par l'OM et l'OL. Depuis le début de sa carrière, Aktürkoglu a marqué 16 buts et délivré 12 passes décisives en 65 matches de championnat turc.