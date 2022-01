OGC Nice - Mercato : 5 millions d'euros bientôt dans les caisses pour recruter ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Selon les informations du média anglais The Athletic, un accord aurait été trouvé entre l'OGC Nice et Watford pour le transfert du latéral gauche ivoirien, Hassane Kamara.

L'ancien joueur du Stade de Reims, qui n'entrait plus dans les plans de Christophe Galtier, serait même actuellement en Angleterre pour finaliser son arrivée chez les Hornets. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d'euros. Ce qui va permettre au club azuréen de renflouer ses caisses et réutiliser cet argent pour recruter cet hiver.

Exclusive

▪️ Watford agree £4m deals for Nice LB Hassane Kamara & KAS Eupen DM Edo Kayembe

▪️ No current plans to replace Ranieri

▪️ Centre-back next priority: closing in on Besiktas' Domagoj Vida + one more



📝 @AdamLeventhalhttps://t.co/Yq0fEx3RgO